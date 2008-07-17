Введено в обіг пам`ятну монету «Хрещення Київської Русі» (фото)

З нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі Національний банк України з 17 липня ввів в обіг пам`ятну монету «Хрещення Київської Русі» номіналом 100 гривень.

Як повідомляє прес-служба НБУ, монета виготовлена зі срібла, якість чеканки – спеціальний анциркулейтед, маса – 1000 г, діаметр – 100 мм, тираж – до 800 штук. Група монети рифлена.

На аверсі монети вгорі розташований Малий державний герб України, по колу на тлі стилізованого орнаменту – напису: «Національний банк України» (вгорі), «Сто гривень» (внизу), між ними – рік чеканки монети 2008 (справа), позначення металу і його проби – Ag 999, маса в чистоті – 1000, логотип Монетного двору Національного банку України (зліва). У центрі монети в колі, утвореному із стилізованого проміння, розташований хрест і написи півколом: «Православ`я з Києва по всій Русі».

На реверсі монети зображена багатофігурна композиція хрещення, під якою напис «988 рік», вгорі півколом напис – «Хрещення Київської Русі».

Автор ескізів – Святослав ІВАНЕНКО, автори моделей – Володимир АТАМАНЧУК, С.ІВАНЕНКО.

Фото з офіційного сайту НБУ