11,5 тис. тонн плодово-ягідної продукції зібрано в Криму

В Автономній Республіці Крим цього року зібрано 11,5 тисяч тонн плодово-ягідної продукції.

Про це повідомляє Міністерство агропромислового комплексу АР Крим.

У повідомленні міністерства наголошується, що в поточному році у всіх категоріях господарств Кримської автономії зібрано 7,6 тис. т фруктів і 3,9 тис. т ягід.

Кампанія зі збору фруктів і ягід урожаю 2008 років продовжується.