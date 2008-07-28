11,5 тис. тонн плодово-ягідної продукції зібрано в Криму
13:47, 28 липня 2008Крым
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Кампанія продовжується
В Автономній Республіці Крим цього року зібрано 11,5 тисяч тонн плодово-ягідної продукції.
Про це повідомляє Міністерство агропромислового комплексу АР Крим.
У повідомленні міністерства наголошується, що в поточному році у всіх категоріях господарств Кримської автономії зібрано 7,6 тис. т фруктів і 3,9 тис. т ягід.
Кампанія зі збору фруктів і ягід урожаю 2008 років продовжується.
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