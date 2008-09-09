Саркозі залишив Україну чекати на порозі Європейського Союзу

Європейський Союз вважає, що Угода про асоціацію з Україною «не закриває жодного шляху (до ЄС), так само як і не відкриває жодного шляху», заявив Президент Франції Ніколя САРКОЗІ сьогодні у Парижі на прес-конференції за підсумками 12-го саміту Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, Н.САРКОЗІ зазначив, що Євросоюз таким рішенням хотів ще раз підкреслити спільність цінностей з Україною, спільність історії.

За словами Президента Франції, що головує у Євросоюзі, ЄС “не дав мені права приймати інших рішень чи проголошувати інших заяв”.

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9 вересня у Парижі Президент України Віктор ЮЩЕНКО брав участь у роботі ХІІ саміту Україна-ЄС. У ході саміту сторони, зокрема, домовилися, що нова посилена угода буде мати назву “Угода про асоціацію”. У спільній декларації щодо цієї Угоди, схваленій на саміті, йдеться, що «Угода про асоціацію… полегшить поглиблення наших відносин в усіх галузях, посилить політичну асоціацію та економічну інтеграцію між Україною та ЄС через запровадження взаємних прав та обов’язків».

Президент висловив переконання, що “Угода про асоціацію” між Україною та Європейським Союзом буде підписана у другому півріччі 2009 року.