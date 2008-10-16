«Могильниками» Промінвестбанку зайнялася Генпрокуратура

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом замаху на доведення до банкрутства «Промінвестбанку».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Як зазначається в повідомленні, «у зв’язку з намаганням певних рейдерських структур вплинути на стан фінансово-банківської системи держави, і зокрема на стабільність у діяльності ЗАТ «Промінвестбанк», за вказівкою Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА проводилася перевірка додержання Закону України «Про банки і банківську діяльність». За результатами проведеної перевірки, Генеральною прокуратурою України за фактом замаху на доведення до банкрутства «Промінвестбанку» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ст. 219 КК України.

Крім того, прокуратурою Донецької області порушено дві кримінальні справи за ч. 5 ст. 191 КК України за фактами заволодіння чужим майном посадовими особами ТОВ «Петрол» та ТОВ «Донвуглезбагачення», які отримали кредити без наміру їх повернення у філії «Головне Управління Промінвестбанку в Донецькій області» на загальну суму 60 млн. грн.

Досудове слідство у цих справах доручено слідчому відділу прокуратури області.

У свою чергу, у прес-службі СБУ запевнили, що відомство готове надавати будь-яку допомогу у розслідуванні цієї кримінальної справи. Зокрема, вчора керівником служби було оприлюднено одну із схем розкрадання коштів «Промінвестбанку».

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промівестбанку» (ПІБ) стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку у розмірі 5 млрд. гривень», - зазначалося в прес-релізі НБУ.

7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промівестбанку», тимчасовим адміністратором призначений заступник голови Нацбанку Володимир КРОТЮК.