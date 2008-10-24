На Ялтинський заповідник вчинено рейдерську атаку (версія лісгоспу)

Державний комітет лісового господарства України заявляє, що на Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник здійснено рейдерську атаку.

«В середу здійснено рейдерську атаку на Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник», - йдеться у коментарі прес-секретаря Держкомлісгоспу Андрія СОЛІМОВА, переданому в УНІАН увечері в п`ятницю.

За даними Держкомлісгоспу, «на чолі з колишнім директором Ялтинського заповідника Володимиром КАПІТОНОВИМ в кабінети працівників заповідника увірвалась група людей, які, погрожуючі розправою виконуючому обов`язки директора заповідника Наталії КОПИЛ, вимагали від неї відмовитися від посади». «Потім обманним шляхом та силовим тиском відібрали гербову печатку підприємства у головного бухгалтера і вимусили діюче керівництво заповідника покинути приміщення», - йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними Держкомлісгоспу, на території Ялтинського заповідника знаходиться «група молодиків за ознаками та за поведінкою схожих на людей, пов`язаних з організованою злочинністю».

«Вони пропускають на роботу працівників заповідника тільки згідно затвердженого списку, не дозволяючи проходити на робоче місце в.о. директора Ялтинського заповідника Н.КОПИЛ. Ким затверджений список - невідомо», - заявив прес-секретар Держкомлісгоспу.

Н.КОПИЛ звернулася до правоохоронних органів, заявляє комітет.

Державний комітет лісового господарства 24 жовтня звернувся з урядовими телеграмами до Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ з проханням вжити термінових заходів, «які б припинили противоправні дії, спрямовані на захоплення Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника».

Держкомлісгосп також повідомляє, що інформація щодо виводу Ялтинського заповідника з підпорядкування Республіканського комітету лісового та мисливського господарства Криму та підпорядкування його безпосередньо Держкомітету «є не зовсім вірною».

«15 жовтня заступником голови Держкомлісгоспу на колегії Рескомлісу АРК, де були присутні представники виконавчої влади АРК, в тому числі і віце-прем`єр Ради міністрів АРК Микола КОЛІСНИЧЕНКО, а також 16 жовтня на представленні трудовому колективу нового в.о. директора Ялтинського заповідника – було оголошено, що наказ за №250 від 13.10.2008 року про підпорядкування Ялтинського заповідника Державному комітету лісового господарства – в дію не вступає», - йдеться у повідомленні прес-служби комітету.

Тому, кажуть у прес-службі, Держкомлісгоспом «не внесені зміни до положення про Ялтинський заповідник і не подано до Міністерства охорони навколишнього природного середовища нової редакції положення».

«Дивує той факт, що М.КОЛІСНИЧЕНКО, знаючи, що наказ в силу не вступає, довів його до засобів масової інформації (на прес-конференції 22 жовтня - УНІАН)», - заявили в прес-службі комітету.

Також Держкомлісгосп вважає некоректним коментар кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА щодо ситуації із заповідником. «В Держкомлісгоспі України вважають, що його (А.ГРИЦЕНКА – УНІАН) було свідомо введено в оману колишнім керівником Ялтинського заповідника та керівництвом Республіканського комітету лісового і мисливського господарства АРК», - заявляє прес-служба комітету.

Призначення Н.КОПИЛ в.о. директора Ялтинського заповідника в комітеті пояснюють тим, що «на протязі трьох останніх років старе керівництво заповідника всіляко затягувало» отримання держакту на землю, який би визначив та законодавчо закріпив кордони заповідника і «унеможливив би подальші земельні зловживання на його території». «В.КАПІТОНОВ звільнений (з посади керівника заповідника - УНІАН) у зв`язку з закінченням терміну дії контракту ще 2 місяці тому», - додали в комітеті.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 жовтня у керівництві уряду і парламенту Криму заявили, що Держкомлісгосп вивів Ялтинський заповідник з підпорядкування Рескомлісу АРК і перепідпорядкував його безпосередньо собі.

«Це кричуще неподобство», - заявив кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО. Він пообіцяв «адекватну реакцію» як парламенту, так і уряду автономії. «У комітеті (у Держкомлісгоспі України – УНІАН) зібралася зграя людей, які замість того, щоб вирішувати проблеми лісовпорядження України, вирішувати серйозні проблеми – особливо в Західній Україні, де ми бачимо, що через безконтрольну вирубку лісу відбуваються повені, намагаються влізти в Автономну Республіку Крим. На мій погляд, винятково з меркантильних міркувань», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також заявив, що Держкомлісгосп України прислав на посаду керівника заповідника «дівчинку, 26 років, юридична освіта», яка «взагалі ніякого відношення до лісу не має».

У Рескомлісі Криму УНІАН повідомили, що колектив заповідника вимагає повернути В.КАПІТОНОВА на посаду директора.

Довідка УНІАН. Площа Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника – 14,5 тис. га.