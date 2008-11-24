«Братство» готується відбиватися від військової агресії Росії у Криму

13:28, 24 листопада 2008
Крым
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Кому що, а Корчинському - РФ

Партія «Братство» (лідер - Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ) збирається провести навчання з протидії «військової агресії Росії» у Криму.

Як повідомляється на офіційному сайті партії, навчання на тему «Дії добровільних підрозділів на кримському театрі військових дій після початку військової агресії Росії» призначені на 10 грудня і відбудуться в Києві. Про час і місце проведення заходу оповістять пізніше.

Командно-штабні навчання призначені для керівництва організації і активного населення.

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