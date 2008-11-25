Тимошенко доручила Гайдуку вивчити доцільність реорганізації ЧНГ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила керівникові групи радників прем`єр-міністра Віталію ГАЙДУКУ вивчити доцільність реорганізації ДАТ «Чорноморнафтогаз» шляхом приєднання його до ДК «Укргазвидобування».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення прем`єр дала сьогодні під час наради, присвяченої інфраструктурним проектам в енергетичній і вугільній галузі, після того, як це питання було порушено міністром палива і енергетики Юрієм ПРОДАНОМ.

«Я прошу вас, Віталій Анатолійович, під вашим керівництвом вивчіть цю тему і дайте відповідь, чи потрібно об`єднувати «Укргазвидобування» з «Чорноморнафтогазом». Тут потрібно приймати рішення. Якщо немає, якщо є інша аргументація, то іншу аргументацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, на що Ю.ПРОДАН зазначив, що, в крайньому випадку, реорганізація ДАТ «Чорноморнафтогаз» має відбутися шляхом повернення йому статусу держпідприємства. «В крайньому випадку, зробити це державним підприємством, тому що будь-яке ВАТ в наших умовах, це крок до наступної емісії», - сказав Ю.ПРОДАН.

На це Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що коли б не прийшов її уряд, компанія «Чорноморнафтогаз» вже не була б у державній власності.

«Якби уряд наш не прийшов, то ми б вже не мали «Чорноморнафтогазу», його б вже мав хтось інший. Хтось з Фірташів (Дмитро ФІРТАШ - український бізнесмен, співвласник RosUkrEnergo - УНІАН) або інших моторних хлопців», - сказала прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня на засіданні колегії Мінпаливенерго Ю.ПРОДАН виступив з ініціативою ліквідації ДАТ «Чорноморнафтогаз» з подальшою передачею його активів ДК «Укргазвидобування».

”Я прошу внести до рішення колегії - об`єднати ці підприємства і передати активи “Чорноморнафтогазу” “Укразвидобуванню”, - сказав міністр

За його словами, таке рішення обумовлене тим, що компанія самостійно не може залучити достатніх фінансових ресурсів та інвестиції в розробку родовищ на шельфі Чорного моря.

У зв`язку з цим Ю.ПРОДАН повідомив, що заборонив проведення зборів акціонерів ДАТ “Чорноморнафтогаз”, до порядку денного якихо було внесено питання про збільшення статутного фонду компанії на 500 млн. грн.

Міністр зазначив, що така позиція була обумовлена тим, що питання, пов`язані з додатковою емісією акцій державної компанії, не входять в компетенцію загальних зборів акціонерів, а приймаються відповідними рішеннями КМУ.

Довідка УНІАН. ДАТ ”Чорноморнафтогаз” входить до складу НАК ”Нафтогаз України” і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного і Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій ”Чорноморнафтогазу” перебуває в управлінні НАК ”Нафтогаз України”.

ДК ”Укргазвидобування” – одне з найбільших підприємств з видобутку і переробці природного газу і газоконденсату, яке входить до НАК ”Нафтогаз України”. На компанію припадає понад 70% видобутого українського газу. Компанія проводить більш як 80% всього пошуково-розвідувального буріння і близько 66% сейсморозвідувальних робіт у країні.