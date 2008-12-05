У Криму двоє будівельників задушили таксиста і спалили його автомобіль

У Сакському районі Криму двоє будівельників, 19 і 24 років, через гроші на випивку задушили 53-річного таксиста.

Як повідомляє прес-служба міліції Криму, молоді люди «обмивали» нові кросовки в одному з сакських барів.

«Гроші закінчилися швидко. Виникла думка роздобути грошей і продовжити гуляння. Народився кривавий план: вирішили убити таксиста», - йдеться у повідомленні міліції.

Чоловіки знайшли колючий дріт, відрізали шматок, спорудили зашморг.

53-річний таксист на Daewoo першим під`їхав до клієнтів. Хлопці попросили відвезти їх в смт Новофедоровка. По дорозі у степу вони задушили чоловіка і забрали у нього 300 грн. і мобільний телефон. Після цього відігнали машину на пустир і підпалили.

«А самі відправилися прогулювати гроші в бар. Під ранок, ледве тримаючись на ногах, повернулися додому. Там їх затримали співробітники міліції», - наголошується в повідомленні.

Порушено кримінальну справу, розслідування триває.

Молодший з хлопців у 14 років вже був судимий за здійснення грабежів. За п`ять інкримінованих йому епізодів, неповнолітній на той час хлопець отримав умовний термін покарання.

Старший хлопець у момент здійснення вбивства знаходився під підпискою про невиїзд. Такий запобіжний захід був вибраний для нього за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.