Крим з початку року прийняв майже на 30% менше курортників

Кількість тих, хто відпочили в Криму з початку 2009 року й за даними на сьогоднішній день становить 60,3 тис. осіб, що на 28,9% менше рівня аналогічного періоду минулого року.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

Кількість тих, хто відпочили, розраховано за методикою Національної академії природоохоронного та курортного будівництва.

За даними виконавчих комітетів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, організовано в санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах автономії станом на 6 лютого відпочили 23,1 тис. осіб, що на 19,5% менше, ніж за той же період 2008 року.

Станом на сьогоднішній день в автономії працює 96 санаторно-курортних і туристичних підприємств, вони заповнені на 24,8%. Минулого року в цей час в Криму працювало на 10 курортних установ більше, коефіцієнт заповнюваної становив 29,3%.