Влада Севастополя стурбована темпами звільнень на Чорноморському флоті Росії

Керівництво Севастополя висловило стурбованість темпами звільнень на Чорноморському флоті РФ військовослужбовців і вільнонайманого персоналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

Він повідомив, що «за даними Пенсійного фонду, командування Чорноморського флоту повідомило про те, що, принаймні, за ці два з половиною місяці звільняється і залишається в Севастополі (мається на увазі на постійне місце проживання - УНІАН) 146 офіцерів, 511 мічманів і прапорщиків, 14 контрактників». Також, за його словами, під скорочення потрапляють 1116 цивільних осіб.

Голова адміністрації міста також зазначив, що на сьогодні не погашено борги Будівельного управління ЧФ РФ. «За нашими даними, є 1,5-мільйонна заборгованість перед працівниками Будівельного управління ЧФ (заборгованість з виплати заробітної плати - УНІАН)», - сказав С.КУНІЦИН. Він також повідомив, що Будівельне управління ЧФ РФ заборгувало понад 4 млн. грн. Головному управлінню Пенсійного фонду України в Севастополі, тоді як загальна пенсійна недоплата в місті становить 10 млн. грн.