Юнак зазнав опіків 100% тіла внаслідок вибуху газу в Криму

17-річного юнака госпіталізовано з опіками I-II ступеня 100% тіла внаслідок вибуху газу в Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, нещасний випадок стався в двоповерховому приватному будинку в Сімферополі.

Як розповіли очевидці, вибух пролунав під час спроби хлопця, який повернувся зі школи, підігріти їжу на плиті, яка працює від газового балона. «Зробивши дві невдалі спроби запалити конфорку, хлопець утретє креснув сірником, після чого пролунав вибух», - сказано в повідомленні МНС.

Район, де сталася трагедія, не забезпечений протипожежним водопостачанням. На місце події виїхали 3 пожежні відділення. Площа пожежі до приїзду бійців МНС досягала 50 квадратних метрів, горіли дві кімнати на другому поверсі та покрівля будинку.

Гасіння ускладнювалося тим, що по воду пожежникам доводилося їздити на вулицю, розташовану за 1,5 кілометра від місця події. «У палаючому будинку обвалився дах. Пожежникам потрібно більше години, щоб ліквідувати вогонь», - сказано в повідомленні.

Потерпілий хлопець доставлений в опікове відділення лікарні.

Причину пожежі встановлюють. Триває розслідування. «За попередніми даними, причиною вибуху та подальшої пожежі міг стати несправний газовий балон», - повідомили в МНС.