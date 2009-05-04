На посадовців однієї з лікарень Криму порушено справу

У Криму порушено кримінальну справу стосовно посадовців однієї з районних лікарень, які на підставі підроблених документів перерахували приватному підприємцю майже 200 тисяч гривень бюджетних коштів за рентген-апарат, який так і не було поставлено.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Справу прокуратура порушила за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 і ч.2 ст.366 (зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення) Кримінального кодексу України.