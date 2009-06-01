Два пляжі Ялти стали офіційними кандидатами на «Блакитний прапор»

17:54, 01 червня 2009
Крым
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Два ялтинські пляжі – Масандрівський пляж і пляж готелю «Ялта-Інтурист» – отримали офіційний статус кандидатів на приєднання до міжнародної екологічної програми «Блакитний прапор» з привласненням відповідних сертифікатів.  

Про це повідомила прес-служба мерії із посиланням на представника цієї програми в Україні Вікторію РАДЧЕНКО. 

Вручаючи документи орендареві Масандрівського пляжу і представникові готелю «Ялта-Інтурист», вона відзначила, що на цих об`єктах «дуже багато зроблено для приведення їх у відповідність з екологічними вимогами, прийнятими в Європі». Представник програми вважає, що вже через рік пляжі можуть стати володарями «Блакитного прапора», додали в мерії. 

Сертифікат якості пляжів «Блакитний прапор» був затверджений у Франції у 1985 році.

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