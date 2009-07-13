Меджліс закликав Китай вирішити конфлікт з уйгурами без зброї

Президія Меджлісу кримських татар закликає уряд Китайської Народної Республіки і всі сторони, втягнуті в міжетнічне протистояння в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР, приступити до вирішення конфлікту шляхом домовленостей на основі міжнародних актів про право народів на самовизначення.

Про це сказано в поширеній сьогодні заяві Меджлісу.

«У Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю, де останнім часом відбулися масові протестні акції уйгурського населення на захист своїх прав, жорстоко пригнічені владою із застосуванням зброї, оголошено надзвичайний стан і введено додаткові війська. Жертвами зіткнень з військами і спровокованих провокацій, що призвели до погромів за етнічною ознакою, стали тисячі мирних громадян», - відзначають у Меджлісі.

За його даними, надходить інформація «про розширення репресій проти мусульманського населення Урумчі й інших районів Сіньцзян-Уйгурського автономного округу». «Владою примусово закрито мечеті, проводяться масові арешти мирних жителів», - заявили автори звернення.

Меджліс відзначає, що «для уникнення широкомасштабної гуманітарної катастрофи Всесвітній уйгурський конгрес звернувся із закликом до Європейського Союзу терміново направити спостерігачів в Сіньцзян-Уйгурський автономний район Китаю, конгрес також закликав світову спільноту засудити «злочини проти людини китайського уряду».

«Нинішні події є наслідком тривалої дискримінаційної політики офіційного Пекіна щодо корінного народу Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю, що характеризується, перш за все, цілеспрямованою китаєзацією його території шляхом штучної зміни демографічного і етнічного складу населення автономії», - вважають у Меджлісі.

За даними кримських татар, для прискорення асиміляції уйгурів початкова освіта їхнім дітям «надається тільки китайською мовою, а в останні роки впроваджувана владою політика ”планування сім`ї” дозволяє кожній сім`ї мати не більше однієї дитини».

«У ситуації, загрозливій для подальшої долі самобутнього уйгурського народу, президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає уряд Китайської Народної Республіки і всі сторони, втягнуті в протистояння, відмовитися від застосування сили і приступити до вирішення конфлікту шляхом діалогу і домовленостей на основі міжнародних актів про право народів на самовизначення», - сказано в заяві.