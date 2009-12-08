Чиновник, силовик, суддя, медик і вчитель колядували в Криму (фото)

Головними хабарниками жителі Криму вважають чиновників, такі результати акції, що провела кримська газета «События» на честь свого чотириріччя і Міжнародного дня боротьби з корупцією.

«Журналісти встановили в центрі Сімферополя п`ять манекенів, символізуючих чиновника, правоохоронця, суддю, лікаря і вчителя. Перехожим запропонували проголосувати віддрукованими на принтері 500-гривневими купюрами з написом «хабар» за того, кому їм найчастіше доводилося робити підношення. Чиновник зібрав 26 тисяч гривень, правоохоронець (працівник МВС, прокуратури, податкової) — 23 500 гривень, суддя — 22 500 гривень, медик — 20 тисяч і вчитель — 6500», — говориться в повідомленні видання.

Журналісти відзначають, що деяким учасникам акції настільки сподобалося дійство, що вони голосували справжніми грошима.

Перший номер газети вийшов 9 грудня, коли світ відзначає День боротьби з корупцією.