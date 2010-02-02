У Криму чиновники дозволили приватизувати ділянку з курганом

У Криму чиновники передали приватній особі земельну ділянку, де розташований пам`ятник археології, який охороняється законодавством, – курган III тисячоліття до нашої ери - XII століття нашої ери, повідомила прес-служба прокуратури.

Згідно з висновками кримського інституту археології, збитки від дій чиновників Нижньогірського райвідділу земельних ресурсів, які дозволили приватизацію землі без проведення «польових обстежень» і встановлення меж ділянки історико-культурного значення, становлять 600 тисяч гривень.

Прокуратура району порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості посадовців.