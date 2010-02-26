Лідер кримських татар подарував голові ПАРЄ пістолет XVI століття

Лідер меджлісу кримських татар, депутат Верховної ради України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ обговорив проблеми кримських татар з головою Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлютом ЧАВУШОГЛУ і міністром закордонних справ Туреччини Ахметом ДАВУТОГЛУ.

"ДЖЕМІЛЄВ поінформував турецьких політиків про актуальні проблеми кримськотатарського народу. Також були обговорені питання, пов`язані з введенням нової посади спецпредставника України з питань Близького Сходу", - зазначається у повідомленні прес-служби меджлісу.

Крім того, розглядалося питання організації зустрічі лідера кримських татар з генеральним секретарем Організації ісламської конференції Екмеледдіном ІХСАНОГЛУ.

"Наприкінці зустрічі ДЖЕМІЛЄВ подарував ЧАВУШОГЛУ кримськотатарський пістолет XVI століття, а ДАВУТОГЛУ - кримськотатарський меч XVII століття", - зазначили у прес-службі меджлісу.

Зустріч відбулась 25 лютого в Києві.

Голова ПАРЄ і керівник МЗС Туреччини приїхали до України на інавгурацію президента Віктора ЯНУКОВИЧА.