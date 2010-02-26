Лідер кримських татар подарував голові ПАРЄ пістолет XVI століття
Керівнику МЗС Туреччини - меч
|Мустафа Джемілєв
"ДЖЕМІЛЄВ поінформував турецьких політиків про актуальні проблеми кримськотатарського народу. Також були обговорені питання, пов`язані з введенням нової посади спецпредставника України з питань Близького Сходу", - зазначається у повідомленні прес-служби меджлісу.
Крім того, розглядалося питання організації зустрічі лідера кримських татар з генеральним секретарем Організації ісламської конференції Екмеледдіном ІХСАНОГЛУ.
"Наприкінці зустрічі ДЖЕМІЛЄВ подарував ЧАВУШОГЛУ кримськотатарський пістолет XVI століття, а ДАВУТОГЛУ - кримськотатарський меч XVII століття", - зазначили у прес-службі меджлісу.
Зустріч відбулась 25 лютого в Києві.
Голова ПАРЄ і керівник МЗС Туреччини приїхали до України на інавгурацію президента Віктора ЯНУКОВИЧА.