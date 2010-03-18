Кримським випускникам дозволять здавати тести російською мовою

Українські випускники цього року зможуть пройти зовнішнє незалежне оцінювання на тій мові, на якій вони навчалися в школі, заявив віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО, передає УНІАН.

«Була допущена нерівність і нерівна конкурентність абітурієнтів щодо мови складання незалежного тестування. Наш принцип, який буде закладено, - здаватимуть на тій мові, на якій вони вчилися. Наприклад, закінчив угорську школу в Мукачевому, закінчив школу з болгарською мовою навчання, російські школи, українські», - сказав СЕМИНОЖЕНКО на прес-конференції.

Уряд встигне підготувати тести на всіх мовах, на яких ведеться навчання в школах країни, наголосив віце-прем’єр.