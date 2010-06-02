Кримські татари закликають ООН гарантувати зняття блокади Гази

Кримськотатарський меджліс звертається до Радбезу Організації об`єднаних націй з проханням гарантувати зняття Ізраїлем блокади сектору Газа і відновлення стабільності в регіоні, йдеться в заяві.

«Меджліс кримськотатарського народу закликає Раду безпеки ООН й інші міжнародні інституції гарантувати швидке припинення блокади сектору Газа з боку Ізраїлю і відновлення соціальної й політичної стабільності в регіоні», - наголошується в заяві.

Меджліс «рішуче засуджує факт збройного нападу ВМС Ізраїлю на кораблі і пасажирів гуманітарного конвою «Флотилія свободи» і сумує у зв`язку із загибеллю і пораненням десятків мирних людей.

Лідери кримських татар закликають міжнародне співтовариство притягнути до кримінальної відповідальності «винних у вбивстві активістів руху за мир, які намагалися прорвати ізраїльську морську блокаду».

Ізраїльський спецназ у ніч на 31 травня провів операцію з перехоплення «Флотилії свободи» з шести суден, у складі якої в блокований сектор Газа з гуманітарним вантажем прямувало близько 600 правозахисників, здебільшого - громадяни Туреччини.