Справа головного феодосійського борця з наркотиками дійшла до суду
15:21, 05 листопада 2010Крым
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Звинувачується в отриманні хабара
Прокуратура Криму направила до суду матеріали кримінальної справи проти начальника сектора боротьби з незаконним оборотом наркотиків міськвідділу міліції Феодосії, який звинувачується в отриманні 3 тис. грн. хабара від наркозалежного за вирішення питання про уникнення відповідальності за системне зберігання й вживання наркотиків.
Міліціонеру пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого статтею «отримання хабара шляхом вимагання» кримінального кодексу, повідомила прес-служба прокуратури.
Співробітника МВС було затримано при отриманні грошей в серпні.
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