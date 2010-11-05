Справа головного феодосійського борця з наркотиками дійшла до суду

Прокуратура Криму направила до суду матеріали кримінальної справи проти начальника сектора боротьби з незаконним оборотом наркотиків міськвідділу міліції Феодосії, який звинувачується в отриманні 3 тис. грн. хабара від наркозалежного за вирішення питання про уникнення відповідальності за системне зберігання й вживання наркотиків.

Міліціонеру пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого статтею «отримання хабара шляхом вимагання» кримінального кодексу, повідомила прес-служба прокуратури.

Співробітника МВС було затримано при отриманні грошей в серпні.