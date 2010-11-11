Податкова вилучила в Криму ліві горілку і вино на півмільйона

Співробітники податкової міліції Криму вилучили в Сімферополі партію горілки і вина на 500 тис. грн. - алкогольна продукція була обклеєна марками акцизного збору з ознаками підробки, повідомила прес-служба відомства.

Партія алкоголю виявлена на складі фірми, яка займається оптовою торгівлею напоями.

«Згідно зі складеним протоколом, вилучено понад 4 тисячі пляшок горілки і понад 600 десятилітрових бутлів з різним вином», - йдеться у прес-релізі.

Податкова відправила на експертизу марки акцизного збору, що викликають сумнів в їхній достовірності.

Відомство встановлює осіб, причетних до транспортування і збуту алкогольної продукції.