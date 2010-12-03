Українцям радять не шукати в Кот-д’Івуарі пригод на свою голову

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Республіки Кот-д’Івуар, бо на фоні оголошення результатів виборів президента західно-африканської держави загострилася безпекова ситуація, повідомила прес-служба МЗС.

В діловій столиці - місті Абіджан - відбулися зіткнення між прихильниками різних політичних сил, є жертви. У Кот-д’Івуарі 2 грудня о 20.00 за місцевим часом були закриті всі сухопутні, повітряні та морські кордони. В країні діє комендантська година.

Українці, які перебувають у Кот-д’Івуарі, просять повідомити про своє місцезнаходження почесне консульство в Абіджані або посольство України в Гвінейській Республіці.

Держава Кот-д`Івуар з`явилася в 1960 році, коли була проголошена незалежність від Франції. Раніше ця територія, назва якої до 1986 року перекладалася як Берег Слонової Кості, була французькою колонією, а пізніше, з жовтня 1946 року, мала статус заморської території Франції.

У грудні 1999 року в Кот-д`Івуарі стався військовий переворот, у 2000 році відбулися вибори, за підсумками яких до влади дійшов Лоран ГБАГБО.

28 листопада 2010 року в країні відбувся другий тур президентських виборів.