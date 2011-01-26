Комуністи Криму просять Компартії СНД і Балтії засудити Симоненка

Кримська організація Компартії України просить комуністичні організації країн СНД, Балтії, Придністров`я, Грузії, Абхазії та Південної Осетії засудити лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА за співпрацю з Партією регіонів на догоду олігархам.

«Звернення до вас викликане тим, що відому своїми бойовими справами й відданістю ідейній спадщині марксизму-ленінізму кримську республіканську організацію Компартії України, що налічує понад 10 тисяч партійців, керівництво КПУ на чолі з СИМОНЕНКОМ, яке скотилося в болото опортунізму, на догоду олігархам із Партії регіонів планомірно знищує», - сказано в заяві до лідерів Компартій Росії, Білорусі, Молдови, Придністров`я, Казахстану, Вірменії, Киргизстану, Грузії, Азербайджану, Абхазії, Південної Осетії й нелегально діючих «червоних» партій Узбекистану, Туркменістану, Литви, Латвії та Естонії.

«Безумовно, монолітна кримська організація здатна й сама відстояти свої честь і позиції, незважаючи навіть на те, що партократами з президії ЦК КПУ розорений реском і обезголовлені міські та районні комітети партії. Досвіду і знання боротьби з руйнівниками Компартії нам не позичати», - пишуть автори звернення.

«Разом із тим, ми звертаємося до вас як членів міжнародного комуністичного руху СКП-КПРС, здатних реально вплинути на ситуацію, що склалася навколо кримської організації КПУ, зупинити керівництво Компартії України, що стало на шлях опортунізму, зради інтересів трудового народу, плазування перед олігархами, представниками різних буржуазних партій», - йдеться в заяві.

«Ми віримо, що саме колективними розумом і діями керівництво СКП-КПРС може відстояти марксистсько-ленінські принципи в комуністичному русі, зробити все залежне від вас, щоб повернути керівництво КПУ і в цілому партію на шлях партії ленінського, авангардного типу, справжньої захисниці трудового народу, а не парламентської прислуги компрадорської буржуазії. Ми віримо, що міжнародне комуністичне співтовариство саме в змозі розібратися в тому бруді й наклепах, які навісили на кримську організацію та її лідера ГРАЧА опортуністичні керівники КПУ на чолі з переродженцем «горбачовим» українського розливу СИМОНЕНКОМ», - підсумували члени бюро рескому та президії контрольно-ревізійної комісії кримської КПУ.

Президія центрального комітету КПУ 16 грудня 2010 року ухвалила виключити депутата Верховної Ради України Леоніда ГРАЧА, який керував кримським республіканським комітетом із вересня 1993 року, з партії та фракції КПУ в парламенті, а також ухвалив рішення про розпуск рескому.

Раніше ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів із коаліції у Верховній Раді.

Пленум рескому 15 січня 2011 року обрав першим секретарем кримського комітету Наталію ШТЕПУ, члена центрального комітету КПУ. СИМОНЕНКО назвав конференцію «позастатутною» й пообіцяв виключити з партії її організаторів.

Президія ЦК 24 січня виключила з лав КПУ понад 80 кримських комуністів «за антипартійну діяльність, що виразилася в грубому порушенні статуту Компартії України»

До кримської парторганізації входять понад 10 тисяч членів, вона є найбільшою в КПУ.