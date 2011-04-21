Коли Україна отримає в промислових обсягах газ і нафту на шельфі?

Україна зможе видобувати газ і нафту в промислових обсягах на шельфі Чорного моря мінімум через 10 років, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в четвер на семінарі з представниками регіональних ЗМІ.

Він також повідомив, що найближчим часом буде підписано мирову угоду з компанією Vanco Prykerchenska Ltd., яка працюватиме на шельфі.

«Ми зараз ведемо переговори – мирову угоду укладатимемо. Й прийде ця компанія, й пройде років десять, перш ніж ми видобудемо в промислових обсягах газ і нафту на нашому шельфі. Років десять у кращому разі, я це як фахівець говорю», – сказав АЗАРОВ.

Угода про розділ продукції (УРП) по Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря між Кабміном і компанією Vanco International (Бермудські острови) було підписано у жовтні 2007 року. Vanco International передала всі права і зобов`язання по угоді Vanco Prykerchenska (Віргінські острови). Це стало причиною розриву угоди з боку уряду Юлії ТИМОШЕНКО і початку міжнародного розгляду, позивачем у якому виступила Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska у липні 2008 року почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

Кабмін Миколи АЗАРОВА у 2010 році запропонував Vanco Prуckerchenska Ltd. укласти мирову угоду.

Україна і Vanco Prуckerchenska призупинили арбітражний процес до квітня 2011 року й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо УРП.