Мер курортного селища в Криму погорів на $60 тисячах хабара

Мера курортного селища Новофедорівка Сакського району Криму Івана ФАБІШЕВСЬКОГО затримано за підозрою в отриманні 60 тисяч доларів хабара, повідомила прокуратура.

Крім ФАБІШЕВСЬКОГО, співробітники СБУ затримали в понеділок депутата селищної ради Новофедорівки. Вони вимагали 225 тисяч доларів за виділення більш як гектара сакської землі і встигли отримати частину хабара - 60 тисяч.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «отримання хабара в особливо великому розмірі або посадовою особою, яка займає відповідальне положення». Її санкція - від 8 до 12 років в`язниці з конфіскацією майна.