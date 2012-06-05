“Чорноморнафтогаз” почав освоєння Одеського і Безіменного родовищ

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь) розпочало активну фазу освоєння Одеського і Безіменного родовищ природного газу, повідомила прес-служба компанії.

“З 1 червня високотехнологічна самопідйомна плавуча бурова установка "Петро Годованець" веде буріння першої своєї свердловини на блок-кондукторі БК-1 Одеського родовища - за кілька днів пройдено понад 800 метрів”, - йдеться в прес-релізі.

"Петро Годованець" пробурить п`ять свердловин, а шосту розконсервує.

Початок видобутку на зазначених родовищах планується у четвертому кварталі. У цей самий період, після облаштування родовищ, розпочнуться поставки газу до газотранспортної системи Криму.

Планується, що поточного року з пробурених новою СПБУ свердловин об`єм видобутку газу становитиме 53 млн куб. м.

Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті у 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі розпочалися роботи з освоєння і було встановлено блок-кондуктор БК-1. Проте через відсутність коштів роботи було припинено. З того часу і до 2011 року на родовищах проводилися лише геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Завдяки відкриттю нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі сумарні запаси двох родовищ були збільшені до об`єму понад 22 млрд кубометрів природного газу.

"Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. 100% акцій "Чорноморнафтогазу" перебувають в управлінні "Нафтогазу України".

У даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму "Чорноморнафтогаз" розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.