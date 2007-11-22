Відкриють дошку жертвам голодомору

23 листопада у Севастополі урочисто відкриють пам’ятну дошку жертвам голодомору 1932-1933 років, передає кореспондент УНІАН.

Дошку буде встановлено на будинку Українського культурно-інформаційного центру (район бухти Камишова).

Крім того, наступної суботи в місті буде проведено низку заходів, присвячених Дню пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій. Зокрема, о 9-й ранку, в храмах міста представники різних конфесій проведуть молебінь пам`яті жертв Голодомору. Цього ж дня о 15-й годині на центральній площі міста - площі Нахімова - відбудеться акція «Запали свічку!». О 16-й годині буде оголошено хвилину мовчання.

21 листопда у Севастополі відбулась загальноміська науково-практична конференція «Голодомор 1932-1933 років в Україні». Головуючий на конференції заступник голови міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ наголосив, що метою конференції є зробити більш доступною для громадськості інформацію про Голодомор в Україні, що мав місце на початку 30-х років минулого століття.

24-30 листопада в центральній бібліотеці Севастополя - бібліотеці імені Л.М.Толстого - і в бібліотеці Українського культурно-інформаційного центру пройдуть тематичні виставки і лекції.