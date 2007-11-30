Два водії отримали опіки через вибух

У Сімферополі в результаті спалаху вибухнув бензобак вантажівки МАЗ, внаслідок чого постраждали двоє водіїв.

Чоловіки вирішили "підлатати" бак вантажівки. Зварювач, знявши ємкість і поклавши його між двох вантажівок, що стояли поряд, приступив до роботи. Водії спостерігали за зваркою, знаходячись з другого боку бензобака. «Коли шов був практично закінчений, прозвучав жахливий вибух. Вогнем різнуло у бік водіїв і відкритої кабіни одного з дліномеров. Машина почала горіти. Кабіна згоріла практично повністю», - відзначили в прес-службі Головного управління МНС в АРК.

Постраждали водії, що опинилися на шляху вибухової хвилі. 56-річний чоловік отримав опіки 2 і 3 ступені 30% тіла. Його товаришеві обпалило близько 15% тіла. Чоловіки зараз знаходяться в лікарні.

За словами пожежників, вибух відбувся із-за порушень правил пожежної безпеки при зварювальних роботах.