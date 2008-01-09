Вкладники Ощадбанку СРСР зможуть отримувати гроші з 11 січня
10:58, 09 січня 2008Крым
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Розмір - до 1 тис. грн.
Вкладники Ощадного банку СРСР зможуть отримувати свої вклади в розмірі до 1 тис. грн. із 11 січня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 8 січня почалося формування реєстру вкладників Ощадбанку СРСР.
За словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, виплати громадянам - вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР планується здійснювати через три дні з дати внесення в „Реєстр вкладників заощаджень громадян” шляхом зарахування на поточний або депозитний (вкладний) рахунок (за вибором вкладника).
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