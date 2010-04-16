У Черкасах на Пагорбі Слави скоєно акт вандалізму
17:28, 16 квітня 2010Культура
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Розтрощили прожектори
У Черкасах на Пагорбі Слави невідомі зловмисники вщент розтрощили два з трьох прожекторів, які підсвічували монумент Матері-Батьківщини.
Як повідомив кореспонденту УНІАН директор КП „Черкасиміськсвітло” Олег КРОЩЕНКО, пошкоджені прожектори потужністю 400 Вт вже не підлягають відновленню. Збитки, завдані вандалами, становлять понад 3 тис. грн.
До 9 травня на пагорбі встановлять нові прожектори.
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