Відкрий себе в “Казковому місті”

Репортаж з етнофестивалю “Казкове місто”

Ви хотіли б всього за кілька днів навчитися: танцювати індійські або єгипетські танці, виготовляти амулети або фенечки, випробувати на собі особливості тантри чи йоги, або просто поспілкуватися з цікавими людьми й трохи пожити в сосновому лісі поблизу озера й подалі від міської суєти? Тоді ви неодмінно повинні були відвідати етнофестиваль “Казкове місто”, який проходив у Пущі-Водиці (під Києвом) з 28 червня по 3 липня. Якщо з якихось причин у вас не вийшло побувати не фесті – не хвилюйтеся, організатори обіцяють уже в липні-серпні цього року провести наступний подібний фестиваль, щоправда в Криму.

“Казкове місто” відрізняється від всіх існуючих у країні фестивалів і за тематикою, і за складом учасників. Майстер-клас з тайського масажу чи слов’яно-грецької боротьби, всі види арт-терапії, навчання грі на японській флейті "сякухаті", танці під шаманський бубон і навіть трансові подорожі для придбання духів-покровителів, - це тільки маленька частка з усієї програми фестивалю. Посвячений шаман Хорс навчав усіх бажаючих виготовленню амулетів і навіть «Пасток для снів», Ярослав Малофєєв проводив тренінг «Мистецтво розслаблення», інструктор з йоги Валерій Макаров знайомив усіх зі своїм мистецтвом, а Ігор Мерлін читав лекції з філософії і метафізики тантри, закріпляючи їх медитативною практикою.

У цілому у фестивалі взяли участь близько 200 осіб з Києва, Харкова, Миколаєва, Одеси, Криму, Дніпропетровська та інших міст України, а також з Росії. Як сказав один з організаторів свята Дмитро Акулов: “На фестивалі збираються люди, об`єднані духом творчості”. І ніяких обмежень для участі в “Казковому місті” немає. Головне завдання фесту – викликати позитивні емоції.

Ігор Мерлін (Москва) – тренер з тантричних технік. Проводить тренінги і в Україні, і в Росії. Для нього тантра – це швидше хобі, адже в Москві в Мерліна є свій бізнес. Як пояснив сам майстер, суть тантричного напрямку, яким він займається, полягає у «взаємодії чоловіка й жінки. Коли вони торкаються один одного, взаємодіють їх внутрішні стани. Але робити це треба за певними правилами для того, щоб краще пізнати один одного, краще взаємодіяти і розумітися між собою». У широкому ж понятті тантра – це індійське духовне вчення, яке декларує єдність духу й матерії.

Віддаючи дань моді, все більше українців починають займатися йогою. Валерій Макаров (Київ) – викладач цієї східної філософії. Займається улюбленою справою уже понад 10 років. Вважає, що обмежень для занять йогою немає ні у віці, ні в стані здоров`я. Багато людей долучаються до цієї східної філософії, щоб покращити свій стан здоров`я. Тоді їм потрібна хатха-йога – така собі гімнастика. “Хатха-йога – це перший крок до духовного шляху розвитку, адже спочатку потрібно гармонізувати своє фізичне здоров`я, збільшити енергетичні ресурси, а вже потім подбати про духовне”, - пояснює майстер. Для Валерія йога була спочатку захопленням. “Були спроби піти займатися бізнесом, оскільки йога не приносила достатнього матеріального забезпечення. Але доля повернула мене на своє місце”, - з посмішкою розповідає Макаров. Тепер уже це професія, яка приносить і задоволення, і певний статок. Йога розширює світ сприйняття і допомагає відключитися від повсякденної суєти та сконцентруватися на найголовнішому й найважливішому, що індивідуально для кожної людини.

Усі учасники фестивалю доволі товариські, добрі й уважні. Легко йдуть на контакт, розповідають про свої захоплення. Здається , що всі вони живуть сьогоднішнім днем, а головне – в гармонії зі своїм внутрішнім світом. Вони не думають про навколишні проблеми, суєту, а просто отримують кайф від того, що роблять. Цікаво, що провівши якійсь свій тренінг чи майстер-клас, кожен учасник із задоволенням йде на “заняття” до свого “колеги”. До учасників тренінгу “Падіння з висоти” приєднується художник і біоенергетик Антон Таріка (Одесса). Поспішаючи й трохи хвилюючись, Антон каже, що через півгодини в нього починаються власні тренінги з арт-терапії. На що учасники доброзичливо відповідають: “Так ви можете впасти першим і піти на свій захід”.

До речі, тренінг “Падіння з висоти” не тільки доволі цікавий, але й корисний. Після нього ви зможете подолати не тільки боязнь висоти, але й деякі інші страхи. Організатори обирають пеньок заввишки десь метр-півтора, а біля нього стають парами сплівши руки вісім осіб один напроти одного. Людина, яка боїться висоти, стає на пеньок, заплющує очі й падає назад, де її підхоплюють інші. Надія дуже хвилюється перед стрибком, довго готується. Пронизливий крик – і через кілька секунд вона вже погойдується на руках інших учасників. “Найскладніше – відштовхнутися, - ділиться вона своїми враженнями, перевівши подих. – Коли падаєш – страх зникає, з`являється лише відчуття польоту”.

“А Вам не хочеться спробувати?”, - запитав мене хтось з учасників. Спочатку відмовлялася, потім погодилася і не пошкодувала. Ти розслабляєшся закриваєш очі й падаєш. Долаєш свої страхи, а головне – вчишся довіряти людям.

Хоча на перший погляд усі ці люди нагадують звичайних туристів, які живуть у наметах серед соснового лісу, все ж таки чимось вони суттєво відрізняються від інших. Можливо, цим єднаючим “духом творчості”, а, можливо, тим, що перебувати в гармонії зі своїм внутрішнім “я” вдається далеко не кожному, а для них - це норма.

У програмці фестивалю серед різноманітних прізвищ, назв тренінгів і майстер-класів впадає в око фраза: “Не важливо хто Ви зараз – творець, або той, хто насолоджується творчістю інших. У якійсь мірі ми всі творці – насолоджуючись, ми творимо себе”.

Анна Ященко