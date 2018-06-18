Команда Жадана

Днями у столичній книгарні «Є» відбулася перша презентація антології «Письменники про футбол. Літературна збірна України». Її укладач, письменник Сергій Жадан, продовжує традицію літературних антологій «Декамерон» та «Метаморфози» від «Клубу сімейного дозвілля». Проте цього разу письменники, представлені у збірці, уже не роблять метаморфоз, а складають справжню футбольну команду – Юрій Андрухович, Андрій Бондар, Юрій Винничук, Сергій Жадан, Максим Кідрук, Андрій Кокотюха, Олег Коцарев, Володимир Сергієнко, Сашко Ушкалов, Олександр «Фоззі» Сидоренко, Артем Чех.

Головний редактор Книжкового клубу «Клуб сімейного дозвілля» Світлана Скляр зазначила: «Приємно, що перший книжковий захід цього сезону відкриваємо разом з письменниками, яких знають, читають і впізнають. «Клуб сімейного дозвілля» ще минулого року почав робити антології. А уже в рамках Євро 2012 ми вирішили зробити ще одну антологію: письменники пишуть про футбол. Сюди увійшла винятково чоловіча літературна команда».

Сергій Жадан, взявши слово, продовжив: «Єдине, що виправдовує нас, упорядників цієї книги з огляду на порушений у ній ґендерний баланс, – це (якщо буде зроблено подібну антологію до Олімпіади в Україні) збірка, до якої увійдуть одинадцять жінок-авторів». Жадан також похизувався, що анотацію до антології «Письменники про футбол», яку написав Мирон Маркевич, головний тренер ФК «Металіст» (до слова – команди, за яку вболіває сам упорядник). Крім того, не раз було сказано, що антологія не є пафосним проектом, і книгу можуть читати абсолютно всі. Варто відзначити тут, що перший тираж антології «Письменники про футбол. Літературна збірна України» складає 10000 примірників.

11 письменників – 10 україномовних і 1 російськомовний твори. Символіка чисел тут абсолютно футбольна, але вона цим не вичерпується. Не перекладати оповідання Олександра «Фоззі» Сидоренка вирішили з тих міркувань, що «…написано воно не так російською, але «харківською мовою». Крім того, не було жодних обмежень у плані мови. І Фоззі написав дуже колоритно, тому, якби ми переклали твір, багато би втратили», – коментує С. Жадан.

Варто віддати належне і дизайну книги: на футбольному табло – літературна збірна України, а впевнений воротар у футболці з номером 1 дуже нагадує одного з живих класиків нашої літератури. Свій вибір авторів до антології Сергій Жадан пояснює так: «Я просто згадав усіх письменників, хто публічно висловлював свою зацікавленість футболом. Дехто погодився одразу ж; комусь довелось писати новий текст, дехто уже мав його попередньо. Однак усі твори, вміщені в антології, абсолютно унікальні, бо публікуються тут вперше».

Як зазначила Світлана Скляр, ідея створення такої збірки виникла ще у Львові перед десятою презентацією «Декамерону». До речі саме у Львові на Міжнародному книжковому форумі видавців 16 вересня відбудеться й перший матч літературної збірної України. Ідея зібрати таку команду виникла паралельно з антологією, однак не всі автори будуть грати у футбол у Львові. Спеціально для матчу приїде Володимир Сергієнко з Берліна, який, до речі, є одним з ініціаторів. Дуже сподіваються літератори на участь Андруховича і Винничука. Також, за словами С. Жадана, на квітень-травень наступного року планується міжнародний літературно-футбольний фестиваль, у якому братимуть участь чотири команди. Попередню згоду уже дали команди Німеччини і Росії. Футбол вочевидь залучить багатьох до літератури, мистецтва, а письменники навзаєм отримають здоров’я й адреналін.

Віктор Іщенко

Фото - Тетяни Давиденко