Екс-чоловіка Х'юстон не пускають на її похорон

Екс-чоловік покійної співачки Вітні Х`юстон, музикант Боббі Браун може не потрапити на похорон своєї колишньої. Члени родини Х`юстон виступили проти присутності Брауна на похованні співачки.

Про це повідомляє "TMZ".

За словами джерел, родичі Вітні Х`юстон попередили Боббі Брауна, що не хочуть бачити його на похороні. Але співак поки не отримав жодних офіційних заяв щодо його запрошення.

Як кажуть джерела, Боббі дуже хоче прийти на похорон Вітні та підтримати свою доньку Боббі Крістіну. Втім, він поки не має плану дій.

Браун сподівається, що родина Х`юстон під час похорону забуде про свою нелюбов до нього.

Очквидно, рідні Вітні звинувачують Боббі в тому, що саме він підсадив колись її на наркотики.

Як повідомляє "Lenta.ru" із посиланням на "Reuters", Вітні буде похована 18-го лютого в баптистській церкві "Нью-Хоуп" в Ньюарку, штат Нью-Джерсі.

До речі, саме в хорі цієї церкви Х`юстон співала в дитинстві.

Нагадаємо, 48-річна Вітні Х`юстон померла ввечері 11-го лютого в Лос-Анджелесі, куди прилетіла на церемонію вручення премії "Греммі". Обслуговуючий персонал готелю знайшов її у ванній.

Причина смерті й досі не названа і, як очікується, буде оприлюднена не раніше, ніж за кілька тижнів після похорону.

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