Знайдену в купі сміття картину продали за мільйон доларів (фото)
Полотно знайшла письменниця Елізабет Гібсон
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Полотно, яким володіла сім`я зі штату Техас, зникло в 1987 році зі складу, куди воно було поміщене на тимчасове зберігання. Про долю картини протягом наступних 16 років нічого невідомо. У 2003 році полотно в купі сміття знайшла письменниця Елізабет Гібсон (Elizabeth Gibson). Спочатку вона повісила полотно в своїй кімнаті, проте, побачивши схожу картину в телепрограмі про зниклі витвори мистецтва, вирішила віднести свою знахідку на експертизу.
Експерти допомогли Гібсон знайти законних власників "Трьох персонажів". За повернення картини вона одержала від них нагороду в 15 тисяч доларів. Гібсон також буде виплачений відсоток від аукціонної вартості полотна, точна сума якого тримається в таємниці.