Баста дасть два концерти в столиці.

Російський репер Василь Вакуленко, більш відомий під псевдонімом Баста, виступить в Києві 25 і 26 червня в столичному клубі Stereo Plaza.

"Інформація про прохання СБУ внести Басту в "чорний список" Мінкульту нам не надходила. Нам подзвонили і сказали: будуть дзвонити люди, можете відповідати сміливо, що концерти будуть", - відповіли Vesti.ua у службі охорони клубу.

При цьому Баста поки не прилетів в Україну. Варто відзначити, що і заборони на його в'їзд в нашу країну немає.

Нагадаємо, раніше активіст Сергій Стерненко заявляв про те, що є всі підстави не пускати Басту в Україну.

"Участь у заході, який прославляє окупацію Криму, є прямою підставою не пускати його в Україну як особу, яка загрожує національній безпеці... СБУ про це знала, але його все-таки пустили", - раніше говорив активіст.

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Автор: Діана Могилєвич