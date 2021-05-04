З виконавця зняли заборону на в'їзд, яка тривала три роки.

До Києва 3 травня приїхав громадянин Росії репер Василь Вакуленко (відомий під псевдонімом "Баста"), який раніше неодноразово відвідував окупований РФ Крим.

Читайте такожСігал, Бабкіна, Панін та інші: Мінкульт склав "чорний список" осіб, які загрожують нацбезпеці (документ)Про це повідомив у соцмережі громадський активіст Сергій Стерненко. Він написав, що Вакуленко раніше неодноразово гастролював в окупованому Криму і не визнавав, що порушував український закон. Активіст зазначив, що репер їздив на гастролі в окупований Крим, але термін дії заборони на в'їзд до України вже закінчився.

Також Стерненко нагадав, що в 2017 році Баста був одним з тих, хто вибирав найкращу пісню про Кримський міст, незаконно побудований окупаційною владою.

"Участь у заході, який прославляє окупацію Криму, є прямою підставою не пускати його до України як особу, що загрожує національній безпеці… СБУ про це знала, але його таки пустили", - написав активіст.

У відеоролику під постом Стерненко заявив, що про можливий приїзд Вакуленка була проінформована Служба безпеки. Він зазначив, що 2017 року СБУ заборонила Вакуленко в'їзд в Україну на три роки. Після цього росіянин не раз говорив, що не розуміє, чому йому заборонили в'їзд.

Заборона на в'їзд до України реперу Басті

У 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму. Заборона на в'їзд в Україну діяла три роки.

31 серпня 2020 року до Мінкульту надійшов лист від СБУ щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка.

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Автор: Ірина Погоріла