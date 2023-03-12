У 2023-му ввели додаткову нагороду в номінації "За внесок у перемогу".

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка оголосив переможців у 2023 році. Нагороди присудили в п'яти номінаціях, проте зараз ще йде підготовка до додаткового конкурсу.

Список переможців Шевченківської премії

"Література". Катерина Калитко за книгу віршів "Орден мовчальниць".

"Музичне мистецтво". Члени гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько та Сергій Охрімчук за альбом "Пісні Української революції".

"Кіномистецтво". Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

"Публіцистика, журналістика". Віталій Портников за публіцистичні твори з 2017 по 2022 роки.

"Літературознавство та мистецтвознавство". Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883".

У категоріях "Театральне мистецтво" та "Візуальні мистецтва" переможців не оголосили. Лауреати отримають нагороди, коли президент України Володимир Зеленський підпише відповідний наказ. Комітет премії вже подав список переможців на затвердження.

Шевченківська премія у 2023 році: що відомо

Це найвища державна нагорода за внесок у розвиток культури і мистецтва. Премію вручають з 1961 року за результатами трьох турів конкурсу. В останньому визначаються переможці, а нагородження проходить 9 березня, в день народження Тараса Шевченка.

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Однак у 2023-му терміни змістилися вперше за довгі роки. Лауреати були відомі ще 15 лютого, але Комітет вирішив провести додатковий конкурс "За внесок у перемогу". У ньому розглянуть роботи, створені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вони не увійшли до загального переліку через умову, що твори мають бути опубліковані за півроку до подачі на премію. Заявки на новий конкурс вже почали приймати. Переможців у категорії "За внесок у перемогу" оголосять 22 травня, в день перепоховання Тараса Шевченка.

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