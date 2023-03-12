Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка оголосив переможців у 2023 році. Нагороди присудили в п'яти номінаціях, проте зараз ще йде підготовка до додаткового конкурсу.
Список переможців Шевченківської премії
- "Література". Катерина Калитко за книгу віршів "Орден мовчальниць".
- "Музичне мистецтво". Члени гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько та Сергій Охрімчук за альбом "Пісні Української революції".
- "Кіномистецтво". Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".
- "Публіцистика, журналістика". Віталій Портников за публіцистичні твори з 2017 по 2022 роки.
- "Літературознавство та мистецтвознавство". Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883".
У категоріях "Театральне мистецтво" та "Візуальні мистецтва" переможців не оголосили. Лауреати отримають нагороди, коли президент України Володимир Зеленський підпише відповідний наказ. Комітет премії вже подав список переможців на затвердження.
Шевченківська премія у 2023 році: що відомо
Це найвища державна нагорода за внесок у розвиток культури і мистецтва. Премію вручають з 1961 року за результатами трьох турів конкурсу. В останньому визначаються переможці, а нагородження проходить 9 березня, в день народження Тараса Шевченка.
Однак у 2023-му терміни змістилися вперше за довгі роки. Лауреати були відомі ще 15 лютого, але Комітет вирішив провести додатковий конкурс "За внесок у перемогу". У ньому розглянуть роботи, створені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Вони не увійшли до загального переліку через умову, що твори мають бути опубліковані за півроку до подачі на премію. Заявки на новий конкурс вже почали приймати. Переможців у категорії "За внесок у перемогу" оголосять 22 травня, в день перепоховання Тараса Шевченка.