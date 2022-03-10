За його словами, під час воєнного стану і поки тривають запеклі бої за нашу свободу треба дотримуватись наших традицій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Щороку саме 9 березня оголошуються лауреати Шевченківської премії. Нашої національної премії, яка відзначає найвагоміший внесок у збереження і розвиток українського духу, нашої національної культури", - нагадав президент.

За його словами, під час воєнного стану і поки тривають запеклі бої за нашу свободу треба дотримуватись наших традицій.

"Не зраджувати їм. Щоб ми зберегли українське повністю, поки йдемо до перемоги. Поки йдемо до миру. Указ підписано. З нетерпінням чекаю нагоди зустрітися з лауреатами. Після перемоги. Після перемоги України", - наголосив Зеленський.

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