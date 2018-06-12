У Чернівцях бабуся "викрала" лавочку і потягла її просто по вулиці (відео)

11:59, 12 червня 2018
Курйози
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Бабуся тягла лавочку просто по тротуару / 0372.ua

Про це місцеві жителі повідомили в мережі і оприлюднили відео, повідомляє сайт 0372.ua.

"Літня жінка час від часу викрадає лавки з міста. Звичайно, виглядає це з боку дуже смішно ... але, на жаль таких людей в першу чергу", - йдеться в замітці.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині чоловік вкрав з дзвіниці два дзвони, щоб купити горілку.

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Теги: #Чернівці