У Чернівцях бабуся "викрала" лавочку і потягла її просто по вулиці (відео)

Літня жінка вкрала лавку з Соборної площі і потягла її через центр міста.

У Чернівцях 10 червня літня жінка вкрала лавку з Соборної площі і потягла її через центр міста.

Про це місцеві жителі повідомили в мережі і оприлюднили відео, повідомляє сайт 0372.ua.

"Літня жінка час від часу викрадає лавки з міста. Звичайно, виглядає це з боку дуже смішно ... але, на жаль таких людей в першу чергу", - йдеться в замітці.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині чоловік вкрав з дзвіниці два дзвони, щоб купити горілку.