Скуйовдив волосся співробітниці: Юнкер не перестає дивувати своєю поведінкою (відео)

Інцидент стався на вході в штаб-квартиру ЄС в Брюсселі.

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер скуйовдив волосся однієї з співробітниць перед самітом лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

Відповідне відео розмістило видання The Sun.

Спочатку він скуйовдив волосся однієї з співробітниць, які його зустрічали, після чого погладив по руці ще одну жінку, яка привіталася з ним.

Читайте такожЮнкер прокоЧитайте такожментував поцілунок з Трампом (фото)

Інцидент стався на вході до штаб-квартири ЄС в Брюсселі.

Нагадаємо, кілька місяців тому Юнкер вже потрапляв в центр уваги через свою дивну поведінку. Так, у жовтні Юнкер спародіював танець британського прем'єра Терези Мей. Перед виступом у Брюсселі, стоячи за трибуною, він зробив кілька танцювальних рухів, які дуже нагадували ті, які раніше виконала Мей.

Влітку глава Європейської комісії нібито прийшов на відкриття саміту НАТО в Брюсселі в стані сильного алкогольного сп'яніння. Пізніше з'явилася інформація, що політик не був п'яний, а спіткнувся через дії ліків від гострого болю в ногах.