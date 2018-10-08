Юнкер спародіював танець Терези Мей (відео)

Перед виступом у Брюсселі, стоячи за трибуною, він зробив кілька танцювальних рухів, які дуже нагадували ті, які раніше виконала Мей.

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер спародіював недавній танець британського прем'єра Терези Мей.

Перед виступом у Брюсселі, стоячи за трибуною, він зробив кілька танцювальних рухів, які дуже нагадували ті, які раніше виконала Мей. Відео публікує Newsweek.

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Проте офіційний представник Юнкера спростував той факт, що глава ЄК пожартував над британським прем'єром, передає Sky News. За його словами, невеликий танець Юнкера «був всього лише імпровізацією».

На початку жовтня Мей, виходячи на сцену на з'їзді консерваторів, станцювала під пісню групи " ABBA «Dancing Queen».