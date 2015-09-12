У Британії з аукціону продадуть скелет динозавра юрського періоду

Скелет м'ясоїдного аллозавра виставлений на торги у Великобританії, повідомляється на сайті аукціонного дому Summers Place Auctions, пише lenta.ru.

Організатори аукціону планують продати лот за суму від 300 тисяч до 500 тисяч фунтів (від 460 тисяч до 771 тисячі доларів). Торги відбудуться 25 листопада у містечку Біллінгсхерст (графство Західний Сассекс)

«Аллозавр разом із тиранозавром стали найвідомішими м'ясоїдними динозаврами в західній популярній культурі. Говорячи про розмір аллозавра, можна додати, що він може зацікавити не тільки музеї, але й власників розкішних віталень», — повідомив голова аукціонного дому Руперт Ван дер Верфф.

Ящір жив у юрський період приблизно 145-155 мільйонів років тому. Скелет розміром два метри в довжину належить молодій особині — дорослий аллозавр досягає 8,5 метра в довжину. Скелет був знайдений під час розкопок у кар'єрі в штаті Вайомінг.

Згадки про аллозавра можна зустріти в багатьох літературних творах і фільмах XX століття. Наприклад, про нього пише Конан Дойль у своєму романі «Загублений світ».