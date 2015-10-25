В Одесі поліція затримала Чубакку із "Зоряних воєн" (фото)

Як повідомила УНІАН прес-секретар Одеського міського управління міліції Анастасія Якубенко, прецедент стався біля виборчої дільниці № 511107 (133 округ), розташованої в загальноосвітній школі по проспекту Глушка, 1.

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"До дільниці приїхали на машині Чубакка і Дарт Вейдер. Зупинилися і перегородили рух всьому іншому транспорту. На виклик виїхала поліція. Було оформлено протокол", - зазначила Якубенко.

Вона пояснила, що поліцейські попросили надати документи на автомобіль, що перегородив рух. Однак громадяни, одягнені в костюми головного персонажа кіносаги Дарта Вейдера і мандрівника з племені вукі Чубакки, ігнорували правоохоронців і відмовлялися виконувати законну вимогу.

Поліцейські змушені були запросити Чубакку, який був за кермом, і Дарта Вейдера до райвідділу для з`ясування обставин.

Наразі дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом порушення громадського порядку.

Зі слів очевидців, Чубакка відмовлявся називати поліцейським своє справжнє ім`я та відмовлявся їхати до райвідділу.

Як повідомляв УНІАН, Одеська міська виборча комісія зареєструвала Дарта Вейдера кандидатом у мери Одеси, також зареєстровано список кандидатів цього персонажа на виборах до Одеської міської ради.