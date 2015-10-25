В Одесі вже зафіксували понад 10 випадків фотографування бюлетенів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook написала керівник аналітичного відділу Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» Анастасія Матвієнко.

«Наші спостерігачі оперативно подають це як ознаки підкупу», - зазначила Матвієнко.

Приміром, такі порушення зафіксовані на дільницях №232 та №320.

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У прес-службі організації також повідомили, що дві дільниці в Одеському регіоні не відкрилися вчасно. В районному центрі Рені ДВК № 510711 — закрилася для перерахунку бюлетенів у зв'язку з підозрою пошкодження печатки на сейфі, і в Одесі ДВК № 511333 — закрилася у зв'язку з виявленням відсутності списку виборців.

Водночас, як зазначили у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, вибори на Одещині почалися спокійно.

«Міліція здійснює охорону громадського порядку на виборчих дільницях. Ніяких правопорушень не зафіксовано», - стверджують у відділі.

Загалом, охорону громадського порядку на виборах в Одеській області забезпечують понад 4 тис. правоохоронців.

«У сільській місцевості за правопорядком на виборчих дільницях стежитимуть по 2 працівника міліції, на дільницях в обласному центрі - 3. Крім того для цих цілей додатково задіяна й громадськість - близько 1,2 тис. осіб», - зазначили у відділі.