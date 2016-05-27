У Саудівській Аравії заборонили робити селфі з котами

Про це заявив місцевий відомий священнослужитель шейх Салех бен Фаузан Аль-Фаузан, передає Newsweek.

На думку релігійного авторитету, знімки з тваринами — ознака схиляння перед західною культурою.

«І коти тут взагалі ні при чому. Проблема не в тварині, а в зображенні. Ідоли суперечать законам істинної релігії. Не можна фотографуватися ні з собаками, ні з котами, ні з вовками», — зазначив він.

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Відзначається, що ультраконсервативний напрям ісламу - ваххабізм - забороняє багато речей, які в західному світі вважаються нормальними.

Так, на початку року, за твердженнями, верховний муфтій Саудівської Аравії заборонив гру в шахи як таку, що заохочує азартні ігри, є марною тратою часу і призводить до зростання ненависті і ворожнечі між гравцями.

Також згадується про заборону грати в настільні та карткові ігри за японським мультфільмо «Покемон». Відзначається, що покемони пропагують інші релігії.