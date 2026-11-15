'Наш дім в Україні': британське подружжя повернулося до Одеси попри війну

Джон народився, виріс і досі має нерухомість в Британії. З Лілією він познайомився в Україні та до початку великої війни прожив в Одесі 30 років.

Після чотирьох років на Батьківщину у Великій Британії Джон Голмс та його дружина-українка Лілія повернулися до Одеси, звідки виїхали у 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ.

Як пише ВВС, подружжя вирішило повернутися, попри постійну загрозу російських атак. "Наші друзі вважали нас дурнями через те, що ми повертаємося в Україну. Але ми відчували, що повинні це зробити. Так, тут небезпечно, літають дрони й чути вибухи. Але потрібно жити далі. Наш дім – в Україні", – розповів 74-річний Голмс, який є громадянином Великої Британії.

У Британії подружжя жило в місті Галлі, графство Східний Йоркшир, де Джон народився, виріс і досі має нерухомість. З Лілією, якій зараз 64 роки, він познайомився в Україні та до початку великої війни прожив в Одесі 30 років.

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"Ми побудували тут хороше життя", - зазначив чоловік.

За чотири роки у Великій Британії Лілія п'ять разів їздила в Україну до рідних. Після останньої поїздки Джон запропонував повернутися разом. У травні цього року подружжя знову оселилося в Україні.

Вони керують судноплавною компанією, мають квартиру в центрі Одеси неподалік свого офісу та будинок у селі приблизно за 32 км від міста. Через російські атаки більшість часу Джон і Лілія проводять у селі, де також часто лунають повітряні тривоги.

"Щоночі чути, як над головою пролітають дрони. Після перехоплення російських безпілотників їхні уламки вже падали навіть у нашому саду", - розповів Голмс.

Подружжя вражене стійкістю українців, яких зустріло після повернення.

"Життя триває, і воно мусить тривати. Війна стала частиною повсякденності. Діти ходять до школи під час повітряних тривог. Люди працюють, займаються своїми справами. Ми теж працюємо, садимо полуницю, дивимося телевізор – робимо все, щоб відволіктися від того, що відбувається", - каже Лілія.

"Це неймовірні люди. Я відчуваю лише захоплення ними", – додає її чоловік.

Україна готується до чергової холодної зими з можливими відключеннями електроенергії та перебоями з теплопостачанням. Подружжя вважає, що їм пощастило мати газове опалення, яке поки працює без перебоїв, хоча інші люди опинилися в складнішій ситуації.

Крім цього, як і багато інших підприємств, судноплавний бізнес подружжя серйозно постраждав через війну.

"З Одеси зараз відправляють дуже мало вантажів. До війни через порт експортували багато зерна, але через російські атаки тепер його перевозять по Дунаю. Ми поки тримаємося на плаву завдяки замовленням із Греції", – пояснює Джон.

Він також розповідає, що разом із дружиною стежить за тристоронніми мирними переговорами між Україною та Росією за посередництва США.

За словами чоловіка, українці демонструють неабияку стійкість, але втомилися від війни та постійних атак. Життя залишається складним, а знайти роботу важко. Водночас люди рішуче налаштовані зберегти країну, її суверенітет і демократичні свободи.

Джон зазначає, що українці хочуть завершення війни, проте найбільше їх непокоїть майбутня безпека.

"Ми не хочемо, щоб росіяни повернулися через два-три роки й знову спробували напасти", – підсумував він.

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Нагадаємо, на Заході досі існує чимало міфів та дивних стереотипів про Україну. Мовляв, це холодна, відстала країна з обмеженими можливостями та суворим життям. Британка Еллі, яка переїхала в Україну кілька років тому, очікувала від українців типової "слов’янської" стриманості – суворих облич без посмішок, закритості й холодності. Але жінку вразила українська гостинність – відкритість та доброта місцевих жителів до іноземців.

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