'Історія війни до цього вела': у ВМС прокоментували атаку по судну біля Румунії

Як зазначив військовий, історія війн до цього завжди вела.

У Румунії розслідується подія, яка сталася у територіальних водах країни, - удар дрона по цивільному суховантажу, що прямував до України, - РФ розширює розпочату в Україні війну на інші території. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема, його запитали, що йому відоме про те, що сталося у Румунії.

"Насправді, з цієї інформації, що станом на зараз наявна – так, мав місце інцидент", - сказав Плетенчук.

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Він зазначив, що як представник українських ВМС не може коментувати "партнерів і події", які відбуваються в їхній зоні відповідальності. Водночас, за його словами, на сьогодні вже видно, що війна, яку РФ розв’язала проти України, почала розповзатися територіями інших держав. На думку Плетенчука, в цьому немає нічого дивовижного.

"Можна лише зазначити що, на жаль, як ви бачите, російська агресія, можна сказати, якоюсь мірою продовжує розповзатися за межі нашої країни та за межі, тієї зони, з якої в принципі розпочинався (конфлікт – УНІАН). Але історія війн до цього й вела завжди", - сказав речник.

Що відомо про атаку

У ніч на 14 листопада в територіальних водах Румунії, приблизно за 12 кілометрів на північ від населеного пункту Сфинту-Георге, безпілотник влучив у судно під прапором Палау, повідомило Digi24 з посиланням на Ziua de Constanța. Унаслідок удару пожежі не виникло, про постраждалих не повідомлялося. Судно Larissa 1 прямувало до Суліни, а його кінцевим пунктом призначення була Україна. Безпілотник, імовірно, знищив кран, який використовують для вантажних робіт.

У суботу у міністерстві оборони Румунії підтвердили факт інциденту та повідомили, що розслідування триває.

Активність РФ у Чорному морі

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що російські окупаційні війська продовжують застосовувати з боку Чорного моря різноманітні засоби ураження - починаючи від найпростіших дронів-камікадзе та закінчуючи балістичним озброєнням. Водночас протикорабельні комплекси противник, очевидно, застосовує на інших ділянках. Кораблів ЧФ РФ, які базуються у Новоросійську, вже шостий місяць залишаються в пункті базування.

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