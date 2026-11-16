Келлог описав можливий сценарій припинення вогню в Україні

Генерал припустив, що можна використати модель, яку Перша леді США застосувала в Олешках.

Одним із можливих варіантів припинення вогню може стати встановлення режиму тиші вздовж нинішньої лінії фронту, заявив колишній спецпредставник президента США, генерал Кіт Келлог в проєкті "Ремовська інтерв'ю".

Келлог вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити якомога більше українських територій.

"Очевидно, що Путін хоче отримати все. Спочатку він хотів захопити всю Україну, потім – чотири області, це без уже окупованого Криму. Ось чого він хоче", - вважає колишній сперцпредставник президента США.

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Американський генерал висловив думку, на яких умовах сторони могли б домовитися про припинення бойових дій. Зокрема, можна розглянути гуманітарний підхід до встановлення режиму тиші.

"Можливо, варто використати модель, яку Перша леді США застосувала в Олешках. Маю на увазі, на гуманітарних засадах почати встановлювати режим тиші вздовж лінії зіткнення, як у демілітаризованій зоні", - розповів Келлог.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку WSJ, у російського президента Володимира Путіна є чотири ставки на те, як виграти війну в Україні. Дві з них – те, що українська армія зламається, або що адміністрація президента США Дональда Трампа змусить Київ підкоритися вимогам Москви. Видання вважає, що обиві ставки "грають погано", але інші дві можуть спрацювати в 2027 році. Зокрема, третій план полягає в тому, щоб паралізувати українську економіку безперервними ракетними та дроновими ударами, а останній - дочекатися, поки європейська підтримка ослабне під тиском політичних партій, що набирають популярності та виступають проти допомоги Києву.

Також ми писали, що на мирних переговорах представники РФ висунули вимоги, які фактично передбачають перегляд усієї архітектури безпеки Європи. WP стверджує, що Кремль хоче обмежити військову присутність НАТО у Східній Європі, заборонити Україні вступати до Альянсу та скоротити українську армію. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона вперше порушила питання можливого виведення українських військ із Донбасу в обмін на вступ до НАТО. Білий дім не підтвердив, що американські представники порушували таку пропозицію.

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