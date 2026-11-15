'Путін має це почути': Джонсон пояснив, що допоможе завершити війну в Україні

Колишній прем'єр-міністр Британії підтримав думку президента Франції.

Російського диктатора Володимира Путіна потрібно змусити зрозуміти, чого насправді хоче Захід, щоб покласти край війні РФ проти України. Про це заявив експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у соцмережі X.

Джонсон відреагував на повідомлення президента Франції Еммануеля Макрона, в якому лідер Парижа наголосив, що Україна має бути частиною НАТО. Колишній британський прем’єр підтримав цю думку.

"Дуже приємно бачити, як Еммануель Макрон знову заявляє, що місце України – у самому серці НАТО. Саме така чіткість нам і потрібна. Саме це має почути Путін. Коли ж ми почуємо подібну заяву від Енді Бернема – не кажучи вже про Білий дім?" – написав Джонсон.

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За словами колишнього британського прем’єра, лише вступ України до НАТО допоможе зупинити війну.

"Ми маємо це сказати і справді так думати", – підкреслив Джонсон.

Макрон же у своєму дописі заявив, що доля України безпосередньо вплине на безпеку Європи. Він зазначив, що європейські країни повинні продовжувати допомагати Україні захищатися.

"Допомагати Україні захищатися – означає захищати Францію та французький народ. Якщо Росія нав’язує свою волю європейській країні за допомогою жорстокості, це послаблює всю Європу", – написав французький лідер.

Макрон також закликав допомогти Україні пережити зиму та надавати їй фінансову підтримку.

"Скажімо прямо: ті, хто хоче обмежити ресурси України, зрештою прагнуть змусити її піти на несправедливий мир, залишити її в стані постійної вразливості й тим самим зробити вразливою й саму Європу. Це поразницький менталітет. Це рецепт наступної війни. Така позиція не може бути позицією Франції", – додав президент Франції.

Наступ Росії в Україні сповільнюється

Раніше командувач Десантно-штурмовими військами України, генерал-майор Олег Апостол заявив, що значні втрати російської армії є однією з причин уповільнення наступу РФ в Україні цього року.

За його словами, хоча російський наступ триває, ворог не демонструє швидких оперативних успіхів. Він підкреслив, що втрати російської сторони зростають.

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