Україна отримала від SpaceX пояснення, чому не працює Starshield, - журналіст

Про нові збої в роботі системи на території України стало відомо 5 днів тому.

Обмеження швидкості роботи терміналів Starshield в Україні нібито виникло через технічні проблеми і жодного навмисного введення обмежень не було.

Таке пояснення Україні надали представники компанії SpaceX, повідомив журналіст Нік Шифрін у Х. "Україна обговорила з компанією SpaceX обмеження швидкості, з якими стикаються українські військові вздовж лінії зіткнення та на окупованих українських територіях. У відповідь там повідомили, що йдеться про технічну проблему", – написав Шифрін.

За словами журналіста, цю інформацію він отримав від тимчасового повіреного в справах України в США Дениса Сеника.

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При цьому Україна все ще не отримала докладних пояснень щодо того, чому ж обмеження швидкості на окупованих територіях спостерігаються вже 5 днів поспіль.

"Київ не отримав жодних інших пояснень, чому швидкість була обмежена на окупованих територіях протягом п'яти днів поспіль", - сказав Сеник.

Зазначимо, що на окупованих територіях України система втрачає зв'язок із безпілотниками, що рухаються швидше за 161 км/год. Це заважає ЗСУ перехоплювати російські реактивні "Шахеди".

Багато західних спостерігачів бачать у цих обмеженнях інструмент тиску, покликаний спонукати Україну піти на поступки під час переговорів із Росією.

Проблеми з роботою Starshield в Україні

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада президент Володимир Зеленський заявив про нові проблеми з роботою Starshield. Збої спостерігалися вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. За його даними, діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год.

14 листопада сенатори-демократи США зажадали від Ілона Маска зберегти всі документи, пов’язані з обмеженнями, які компанія SpaceX запровадила для України щодо використання супутникових сервісів Starlink і Starshield.

Попередній збій у роботі терміналів Starlink стався 14 жовтня. Тоді військова версія супутникового зв’язку Starshield припиняла працювати під час руху українських дронів на швидкості 160 км/год.

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